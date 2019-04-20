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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 16:29

Son dakika: Başkan Erdoğan İl Başkanlığı'nda

Başkan Recep Tayip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Başkan Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kurmayları ile yapacağı toplantıda 31 Mart yerel sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı girişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım karşıladı.

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