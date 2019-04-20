Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı girişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı girişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım karşıladı.
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