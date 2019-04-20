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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 14:58

Sapık ilişkiler yumağı! 'nın elebaşları kadın terörist için birbirine girdi

Terör örgütü 'dan kaçarak teslim olan PKK'nın sözde gençlik yapılanmasından sorumlu 'Halil' kod adlı terörist ifadesinde her şeyi bir bir anlattı. Teröris, örgüt elebaşlarının para ve kadın yüzünden birbirine düştüğünü söyledi.

Güvenlik güçlerine teslim olan ve terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasından sorumlu Halil kod adlı terörist ifadesinde, örgütte liderlik, rant kavgası, hırsızlık olaylarının arttığını, elebaşlarının para ve kadın yüzünden birbirine düştüğünü, elebaşlarının sözde korumaları arasında da ölüme varan kavgaların, çatışmaların yaşandığını söyledi.

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