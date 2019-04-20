Güvenlik güçlerine teslim olan ve terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasından sorumlu Halil kod adlı terörist ifadesinde, örgütte liderlik, rant kavgası, hırsızlık olaylarının arttığını, elebaşlarının para ve kadın yüzünden birbirine düştüğünü, elebaşlarının sözde korumaları arasında da ölüme varan kavgaların, çatışmaların yaşandığını söyledi.