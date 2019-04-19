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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 03:54

'da feci ! 2'si ağır 9 kişi yaralandı

'nın Birecik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan sonrası araçlarda bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

'nın Birecik ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

, gece saatlerinde Birecik-Nizip karayolunun 5inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Suat Bozkan yönetimindeki 27 BKD 51 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Öztürkün kullandığı 27 ND 468 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile Abdullah, Medine, Enes, Sena Öztürk ile Veysel, Saniye Bozkan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü kapanan yol, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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