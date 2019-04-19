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  • Son Güncelleme: 19.04.2019 09:23

Son dakika: 'de ndeki 2 iş yerinde çıktı

Son dakika... 'deki Dokumacılar 'nde çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


'de nde çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dokumacılar Sanayi Sitesi'nde, plastik madde imalatı yapan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan iş yerine de sıçradı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. İş yerlerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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