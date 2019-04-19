Berat Kandili gecesi ne oldu, fazileti önemi nedir?

Bugün kandil mi? 2019'un üçüncü kandiline çok kısa bir süre kaldı. Bugün tüm Müslüman alemi için oldukça özel bir gün. Bugünün kandil olup olmadığı konusunda emin olmayanlarsa internette bugün kandil mi, 19 Nisan ne kandili, Berat Kandili ne zaman gibi sorulara yanıt arıyor. Konu hakkında tüm ayrıntılar haberimizde. Peki 19 Nisan bugün kandil mi? İşte yanıtı...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Temize çıkma, aklanma anlamına gelen Berat Kandili faziletleri neler araştırmaları başladı. Şaban ayı içinde olan Berat Kandili 19 Nisan cuma akşamı idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.

Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, kullarını sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, kullara dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.