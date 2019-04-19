KHK ile ihraç edilen HDP’liler belediyelerde cirit atıyor

Özel oda ve makam aracı tahsis edilen KHK ile ihraç edilen bu isimler kayyum döneminde çalışan personele hesap sorduğu ve onları istifa ettirmeye çalıştığı belirlendi. Mazbata alamayan HDP'li meclis üyeleri belediyelerde Başkan gibi dolaşıyor.



Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi Necati Pirinççioğlu

BELEDİYELERDE BAŞKAN GİBİ DOLAŞIYORLAR

YSK, seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle kazanan belediye başkanları ve meclis üyelerine mazbatalarını vermeye başladı. HDP tarafından meclis üyesi olarak aday gösterilip Eş Başkan olarak lanse edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hülya Alökmen Uyanık, Yenişehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Çiçek ve Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi Necati Pirinççioğlu'na mesleklerinden ihraç edilmeleri nedeniyle YSK tarafından mazbataları verilmedi. KHK ile ihraç edilen meclis üyeleri yerine aynı partiden diğer adaylara mazbataları verildi. Mazbatalarını alamayan HDP'li meclis üyeleri Büyükşehir, Yenişehir ve Kayapınar Belediyelerinde hiç bir yetki ve sorumlulukları olmamasına rağmen Başkan gibi dolaşıyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hülya Alökmen Uyanık

BAŞKANMIŞ EDASIYLA VATANDAŞI KARŞILIYORLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda meclis salonunda Selçuk Mızraklı ve Uyanık'ın birlikte görüldüğü fotoğrafta "Eşbaşkanlar, belediyemizde görevli daire başkanları ve birim amirleri ile değerlendirme toplantısı düzenledi" ifadelerinin yer alması dikkati çekti.



Diğer paylaşımlar incelendiğinde Uyanık'ın, Mızraklı'yı ziyarete gelen vatandaşları birlikte karşıladığı görülüyor.



Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi Necati Pirinççioğlu

İHRAÇ EDİLENLER BELEDİYE MAKAMLARINI İŞGAL EDİYOR

Kayapınar Belediyesinde göreve başlayan Kezban Yılmaz, personelle tanışma ziyaretiyle ilgili basınla paylaşılan bilgi notunda şu skandal ifadelere yer aldı, "31 Mart'ta yapılan Yerel seçimlerde HDP'den Kayapınar Belediye Eşbaşkanı seçilen Av. Kezban Yılmaz ve Necati Pirinççioğlu, göreve başlamalarının ardından belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personelleri ziyaret etti."



Yenişehir Belediyesinde göreve başlayan Belgin Diken ise diğer başkanlar gibi KHK ile ihraç edildiği için mazbatasını alamayan Çiçek ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

KAYYUM DÖNEMİNDE İŞE ALINANLARA HESAP SORUYORLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde hiçbir resmi görevi olmayan daha önce KCK davasından yargılanan Büyükşehir eski genel sekreteri iken KHK ile ihraç edilen Zülküf Karatekin, KHK ile görevinden ihraç edilen Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Bayrak, Naşit Akcan'a makam aracı ve özel oda tahsis edilerek belediyede çalışma yürüttükleri öğrenildi.



Kendilerine tahsis edilen odaya Daire Başkanları ve Şube Müdürlerini çağırıp 2,5 yıllık sürede yaptıkları işlerle ilgili hesap sordukları baskı kurmaya çalıştıkları belirtiliyor.



Diyarbakır'da HDP'nin devraldığı belediyelerin tamamında personelden görevlendirme yapılan belediyelerde niçin çalıştıkları konusunda özeleştiri isteyerek baskı kurmaya başladıkları belirtiliyor.

KİME HİZMET EDİYORLAR

Göreve başlayan HDP'li başkanlar terör örgütü PKK'nın talimatı doğrultusunda hareket ettikleri için görevden uzaklaştırılan DBP'li belediye başkanlarıyla aynı yola başvurmada gecikmedi.



Mazbatayı alır almaz aynı gerekçeyle belediyeden ihraç edilen çalışanlara oda ve makam aracı tahsis ederek neyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesinde terör örgütü ile iltisaklı oldukları için KHK ile ihraç edilen ve terör örgütü KCK ana davasında yargılanmış bu üçlünün kimden emir alıyor, hangi yetkiyle evrakları inceleyor, kime hesap veriyor.



