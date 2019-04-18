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  • 19.04.2019 07:13
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 07:13

, Kandil'in sözcüsü 'ye diyetini ödüyor!

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde büyükşehirlerin birçoğunda aday çıkarmayarak ’yi destekleyen terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı , seçimlerin sonuçlanmasının ardından CHP’den desteklerinin karşılığını beklemeye başladı.

CHP, Kandil'in sözcüsü HDP'ye diyetini ödüyor!
Seçimin kazananı ve kaybettireni olmuştur" diyen HDP'nin Eş Başkanı , 'ye aba altından sopa gösterdi. Bu açıklamaya CHP'den cevap gecikmedi.

YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbataverilmemesine karar verdi. Mazbatalar, yarışı ikinci sırada bitiren adaylara verildi. Çoğunluğu PKK'dan ihraç edilen isimlere CHP lideri can suyu oldu.

KILIÇDAROĞLU MAZBATA İSTEDİ
Kılıçdaroğlu ''Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Seçimi kazananlara sizin mazbatalarını teslim etmeniz gerekir. Mazbatalar verilirse Türkiye bir demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır'' dedi.

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