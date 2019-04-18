CHP, Kandil'in sözcüsü HDP'ye diyetini ödüyor!

Seçimin kazananı ve kaybettireni HDP olmuştur" diyen HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP'ye aba altından sopa gösterdi. Bu açıklamaya CHP'den cevap gecikmedi.
YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbataverilmemesine karar verdi. Mazbatalar, yarışı ikinci sırada bitiren adaylara verildi. Çoğunluğu PKK'dan ihraç edilen isimlere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu can suyu oldu.
KILIÇDAROĞLU MAZBATA İSTEDİ
Kılıçdaroğlu ''Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Seçimi kazananlara sizin mazbatalarını teslim etmeniz gerekir. Mazbatalar verilirse Türkiye bir demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır'' dedi.
YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbataverilmemesine karar verdi. Mazbatalar, yarışı ikinci sırada bitiren adaylara verildi. Çoğunluğu PKK'dan ihraç edilen isimlere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu can suyu oldu.
KILIÇDAROĞLU MAZBATA İSTEDİ
Kılıçdaroğlu ''Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Seçimi kazananlara sizin mazbatalarını teslim etmeniz gerekir. Mazbatalar verilirse Türkiye bir demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır'' dedi.
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