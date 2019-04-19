Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.
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