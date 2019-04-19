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  • Son Güncelleme: 19.04.2019 15:15

Eski Başkanı 'na veda! Başkan Erdoğan tabuta omuz verdi

Cumhurbaşkanı eski Başkanı 'nun cenaze namazına katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından Şahinoğlu'nun tabutuna omuz verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.

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