Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi kabul etti. Erdoğan, cuma namazının ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Erdoğan burada, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.
Başkan Erdoğan, Halid El-Meşri'yi kabul etti
Başkan Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi kabul etti.
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