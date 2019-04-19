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  • Son Güncelleme: 19.04.2019 15:53

Başkan Erdoğan, Halid El-Meşri'yi kabul etti

Başkan Erdoğan, Başkanı Halid El-Meşri'yi kabul etti.

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