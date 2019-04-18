Sosyal medyadan terör propagandasına 11 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP-C, THKP-C, TKP/ML, TKİP, DKO/BÖG ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 12 kişinin sosyal medyada bu örgütlerin propagandasını yaptığını ihbarını aldı. Bunun üzerine zanlıları sosyal medyadan takibe başlayan polis delilleri topladıktan sonra 17 Nisan günü operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti yapılan operasyonlarda 1'i kadın 11 şüpheli yakalandı. Zanlılardan A.A.'nın Seyhan Belediyesinde çalıştığı, Y.E. isimli şahsın ise Çukurova Belediyesinden emekli olduğu ileri sürüldü. Ayrıca gözaltına alınan Nezir K.'nin ise bir sür önce Suriye'ye giderek burada bölücü terör örgütü YPG saflarında savaştığı iddia edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.