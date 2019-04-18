İzmir ve Çanakkale 'de 31 Mart yerel seçiminin ardından göreve gelen CHP 'li ilçe belediye başkanları, görevi devraldıkları CHP'li başkanlardan kalan milyonlarca liralık borç yüzünden zorda. İzmir'in Dikili ve Karşıyaka ilçeleri ile Çanakkale'nin Kepez ilçesinde CHP'li belediye başkanları koltuğa oturduktan sonra yüklü borçlarla karşılaşınca önceki dönem görev yapan CHP'li belediye başkanlarına tepki gösterdi.Öte yandan İzmir'in CHP'li Bornova Belediyesi 'nin 25 milyon, Buca Belediyesi 'nin 150 milyon, Çeşme Belediyesi'nin 10 milyon, Dikili Belediyesi'nin 48 milyon, Gaziemir Belediyesi'nin 50 milyon, Çiğli Belediyesi'nin 200 milyon, Bayraklı Belediyesi'nin 100 milyon borcu bulunuyor.

Kepez Belediye Başkanı CHP'li Birol Arslan, bir süre önce belediyenin ne kadar borcu olduğunu belediye binasına astığı dev afişle duyurdu. Belediye kasasında bulunan para ile borç miktarının yer aldığı afiş belediyenin nasıl bir borç batağında olduğuğunu gözler önüne serdi. Afişte, belediyenin kasasında 375 bin 618 lira bulunduğu, borcun ise 61 milyon 825 bin 517 lira olduğu belirtildi. Eski belediye başkanı CHP'li Ömer Faruk Mutan da borcun daha önceki dönemden kaldığını öne sürerek kendini savundu.



220 MİLYONLUK BORÇ

İzmir Karşıyaka'da ise eski belediye başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'dan görevi devralan Cemil Tugay, karşılaştığı 220 milyon lira borç karşısında neye uğradığını şaşırdı. Borçlarla ilgili detaylı bir rapor isteyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyenin borcunun kendilerini zora soktuğunu belirterek bir an önce tasarruf tedbirleri alınması gerektiğini açıkladı.



5 AYDIR MAAŞ YOK

İzmir Dikili'de görevi CHP'li Mustafa Tosun'dan devralan CHP'li Adil Kırgöz de belediyenin borcuna isyan edenlerden biri. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Belediye ciddi anlamda borçlu. Belediyenin 46 milyon liralık bütçesine karşın, borç miktarı 76 milyon lira. Hesaplara alacaklardan dolayı icra konulmuş. İşçiler de 5 aydır maaş alamıyor. Kredi çekerek maaşları ödeyeceğiz" dedi.



SABAH