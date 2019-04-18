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Zarif, görüşmesine ilişkin hazırladığı raporu Başkan Erdoğan’a verdi

Zarif, ’deki temaslarının ardından ’ya geldi. görüşmesine ilişkin hazırladığı raporu, Başkan Erdoğan’a verdi.

Esed raporu

Başkan , dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhammed Cevad Zarif'i kabul etti. Yaklaşık 70 dakika süren kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Erdoğan ve Zarif görüşmesinde başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler, Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve Anayasa komitesi çalışmaları masaya yatırıldı. ziyaretinden önce 'de temaslarda bulunan ve Beşar ile görüşen Zarif, bu görüşmeyle ilgili raporunu Erdoğan'a verdi. Görüşmede, Türkiye ile İran ekonomik ilişkilerinin yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları konusu da değerlendirildi.

AMBARGOYU ABD DELDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "'nin İran'a karşı yürüttüğü ambargolara karşıyız. Öte yandan 'in topraklarının peşkeş çekilmesini tanımıyoruz" dedi. Zarif ise şunları söyledi: Ambargo ile İran'ın birçok ülkeyle ticari ilişkileri zarar gördü ancak ABD bizden ürün almaya devam ediyor.

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