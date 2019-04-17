Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zarif'le gerçekleştireceği görüşmede Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler, Suriye ve ABD yaptırımları konularının ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zarif'le gerçekleştireceği görüşmede Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler, Suriye ve ABD yaptırımları konularının ele alınması bekleniyor.
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