Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zarif'le gerçekleştireceği görüşmede Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler, Suriye ve ABD yaptırımları konularının ele alınması bekleniyor.