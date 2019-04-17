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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 11:11

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Güçlü olmaya devam edeceğiz

, "Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunmaktadır. Bu süreçte istikrar ve kalkınma ivmemizi hızlandırarak güçlü olmaya devam edeceğiz." dedi.

Güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saraybosna İş Forumu'na katıldı.

Oktay konuşmasında şunları söyledi:

Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunmaktadır. Bu süreçte istikrar ve kalkınma ivmemizi hızlandırarak bölgede güvenli bir liman ve dostlarının daima yanında olan güçlü olmaya devam edeceğiz.

'in kalkınması, büyümesi ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda Bosna Hersek'in yanında olmayı sürdüreceğiz.

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