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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 08:43

Son dakika: merkezli operasyonunda 21 kişi hakkında gözaltı kararı

merkezli 10 ilde soruşturması kapsamında aralarında aktif polis ve askerlerin de olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

10 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından / silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 10 ilde 2'si aktif polis, 1'i aktif astsubay olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti harekete geçti. 10 ilde 21 adrese baskın yapan polis, çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı. Polis Adana'da da 12 adrese baskın yaptı. Zanlılardan çoğunda örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

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