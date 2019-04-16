Wikileaks adlı intermet sitesinin kurucusu olan Julian Assange, 2011'de ABD'nin gizli belgelerini sızdırdı. 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındı. Assange, geçen perşembe günü 2012'den beri sığındığı büyükelçilikte gözaltına alındı.

Casusluktan tutuklandı. Assange'ın kedisi James ise sahibinin gözaltına alınmasını izlerken kameralara takıldı. Ekvador Büyükelçisi Jaime Marchn, Assange'ın kedisi için "Tüm odalara girebilirdi. Bizi gözetlemek için bir cihaz taşıdığından şüphelendik" diyerek kediyi de casuslukla suçladı.