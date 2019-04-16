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’in kurucusu , tutuklandı! de sahibi gibi casuslukla suçlandı

’in kurucusu , tutuklandı. Yalnız kalan de sahibi gibi casuslukla suçlandı!

KediLeaks!

adlı intermet sitesinin kurucusu olan , 2011'de ABD'nin gizli belgelerini sızdırdı. 2012'de 'daki Büyükelçiliği'ne sığındı. Assange, geçen perşembe günü 2012'den beri sığındığı büyükelçilikte gözaltına alındı.

Casusluktan tutuklandı. Assange'ın ise sahibinin gözaltına alınmasını izlerken kameralara takıldı. Ekvador Büyükelçisi Jaime Marchn, Assange'ın kedisi için "Tüm odalara girebilirdi. Bizi gözetlemek için bir cihaz taşıdığından şüphelendik" diyerek kediyi de casuslukla suçladı.

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