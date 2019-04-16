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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 07:06

Son dakika: 'da pelet deposunda

'nın mobilya sanayi merkezi Siteler'de pelet-talaş deposunda çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'da pelet deposunda yangın

Alınan bilgiye göre, Altındağ Ali Ersoy Mahallesi Kına Sokak'ta sıkıştırılmış ahşap pelet-talaşlarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi.

Deponun yanındaki bakkal dükkanına da sıçrayan yangını söndürmek için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki üç katlı binada da maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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