Jandarmadan huzur operasyonu: 46 gözaltı yapılan uygulamada 10 bin şahıs ile 4 bin araç sorgulandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korunmak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmek amacıyla 728 personel ile okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi ve huzur operasyonu düzenlendi.