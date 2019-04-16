Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korunmak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmek amacıyla 728 personel ile okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi ve huzur operasyonu düzenlendi.
Jandarmadan huzur operasyonu: 46 gözaltı yapılan uygulamada 10 bin şahıs ile 4 bin araç sorgulandı
Bursa'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek için düzenlenen huzur operasyonunda, 10 bin 852 şahıs ve 4 bin 735 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kayıp çocuk bulundu.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korunmak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmek amacıyla 728 personel ile okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi ve huzur operasyonu düzenlendi.
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