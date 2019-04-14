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  • Son Güncelleme: 14.04.2019 23:37

Yalanı elinde patlayan bakın nasıl çark etti!

CHP'de iftiranın, yalanın ardı arkası kesilmiyor! "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @BocekMuhittin tam 4.000 bankamatik memurunun işine son verdi" şeklindeki iddiasıyla AK Parti'ye iftira atan , işin aslı ortaya çıkınca çark etti.

CHP'de iftiranın, yalanın ardı arkası kesilmiyor. CHP'li 'in "AntalyaBüyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @BocekMuhittin tam 4.000 bankamatik memurunun işine son verdi" şeklindeki iftirası her zamanki gibi yalan çıktı. CHP'li Gürsel Tekin, Antalya iftirası ortaya çıkınca, "Gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Antalya'daki bir haberden aldım" diyerek çark etti.

"DOĞRU OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"
Çirkin iftirası deşifre olan CHP'li Gürsel Tekin, bir gazetecinin kendisini arayarak sorduğu soru üzerine topu "yerel bir habere" atarak çirkin iftiralarını örtbas etmeye çalıştı.

Kendisini arayan gazetecinin soruları karşısında bocalayan Tekin, "Yani ben gerçek olup olmadığını bilemiyorum." ifadesini kullandı.

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