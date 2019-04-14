CHP'de iftiranın, yalanın ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Gürsel Tekin'in "AntalyaBüyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @BocekMuhittin tam 4.000 bankamatik memurunun işine son verdi" şeklindeki iftirası her zamanki gibi yalan çıktı. CHP'li Gürsel Tekin, Antalya iftirası ortaya çıkınca, "Gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Antalya'daki bir haberden aldım" diyerek çark etti.





"DOĞRU OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

Çirkin iftirası deşifre olan CHP'li Gürsel Tekin, bir gazetecinin kendisini arayarak sorduğu soru üzerine topu "yerel bir habere" atarak çirkin iftiralarını örtbas etmeye çalıştı.

Kendisini arayan gazetecinin soruları karşısında bocalayan Tekin, "Yani ben gerçek olup olmadığını bilemiyorum." ifadesini kullandı.