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  • 14.04.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 22:18

dakika... -Kozan Karayolu'nda : Ölü ve yaralılar var

dakika haberi... -Kozan Karayolu'nda İmamoğlu ilçesi yakınlarında . ilk belirlemelere göre, ölen ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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