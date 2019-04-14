Son dakika haberine göre, Adana-Kozan Karayolu'nda İmamoğlu ilçesi yakınlarında yolcu minibüsü takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre, ölen ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Son dakika haberine göre, Adana-Kozan Karayolu'nda İmamoğlu ilçesi yakınlarında yolcu minibüsü takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre, ölen ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
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