AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından itirazda bulunulan Honaz ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda seçimlerin yenileceği kaydetti.

AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

Geçtiğimiz 31 Mart ta gerçekleştirilen seçimler sonrası Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partili adayı Yüksel Kepenek 8 oy farkla rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Devecioğlu'nu geride bırakmıştı. AK Parti'nin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz kabul edilerek 41 sandıkta oy sayma işlemi tekrarladı ve fark 3'e indi. Ardından bir üst mercii olan İl Seçim Kurulu'na geçersiz oylar üzerinden yeni bir itiraz daha yapan AK Partinin itirazını değerlendiren kurul geçersiz oyları yeniden incelemeye aldı. Yapılan son sayımda ise Honaz'daki kritik seçimlerin galibi yalnızca 1 oyla CHP Adayı Yüksel Kepenek oldu. Bunun üzerine AK Parti Denizli İl Başkanlığı kısıtlı seçmen oy kullanımı olduğu gerekçesi ile itirazını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti.

SEÇİMLER YENİLENECEK

YSK ise bugün verdiği karar ile itirazı değerlendirerek Honaz'da seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanmasına karar verdi.

Başkan Filiz, kararı sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' dilekleri ile paylaştı.