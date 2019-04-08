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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 11:38

: 'nün Gölbaşı davasında karar çıktı! FETÖ'cülere ceza yağdı

haberine göre /PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) yaşanan olaylarla ilgili 68 sınığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti aralarında eski Albay ve eski Binbaşı ’in de bulunduğu 26 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kritik davada karar! FETÖ'cülere ceza yağdı

/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) yaşanan olaylarla ilgili 68 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti aralarında eski Albay ve eski Binbaşı 'in de bulunduğu 26 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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