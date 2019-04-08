FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) yaşanan olaylarla ilgili 68 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti aralarında eski Albay Ümit Bak ve eski Binbaşı Mehmet Ali Çelik'in de bulunduğu 26 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Detaylar geliyor...