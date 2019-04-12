Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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