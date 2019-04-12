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  • 12.04.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 13:29

'ın kuzeyine hava harekatı

Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütü 'ya ait hedefler imha edildi.

PKK'ya ağır darbe! Hedefler imha edildi

'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü 'ya ait hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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