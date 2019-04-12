Cumhurbaşkanlığı tarafından, Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen sergilerin ilki, İngiltere'nin en önemli sanat merkezlerinden Londra Saatchi Galeri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılacak.

Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturacağı sergide; Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel'den Nazım Hikmet'e, Picasso'dan Dali'ye uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alacak. Londra sergisinde, özellikle İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine yer ayrılırken; gidilen her ülkede o topluma ait önemli karakterlerin fotoğrafları seçkiye eklenecek.

Ana Sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, Ulaşım Sponsorluğunu Türk Hava Yolları, Medya Sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin üstlendiği "Ara Güler Sergisi" yurtdışında önemli müze ve galerilerde yer alarak, uluslararası sanat platformunda ustanın anısını yaşatacak. Sergi merkezlerinde düzenlenecek konferanslarda Ara Güler fotoğrafçılığı Prof. Hasan Bülent Kahraman tarafından anlatılacak.

CUMHURBAŞKANI'NDAN ÖNSÖZ…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı önsözde ustayı şöyle anlatıyor: "Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul'u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler'in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız".

Önsözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaşacak.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ZAMANI NEW YORK'DA

İlk etabı Londra'da Saatchi Galeri'de gerçekleşecek olan Sergi, ardından Mayıs ayı sonunda Paris'te Polka Galeri'de açılacak. Sergi, üçüncü durağında Avrupa sınırlarını aşarak Kyoto'nun tarihi mekanlarından Tofukuji Tapınağı'nda gerçekleştirilecek. Sergi açılışı, Japonya'da G-20 Zirvesi'nin düzenlendiği aynı günlerde, Haziran ayı sonunda yapılacak.

Serginin dördüncü açılışı, yine dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, Eylül sonunda New York'da gerçekleşecek. Kentin işlek noktalarından Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi'nde ziyarete açılacak olan serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York'a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi yılsonundan itibaren Roma'da Trastevere Müzesi ve 2020'de Mogadişu'da T.C. Büyükelçiliği'nde sanatseverlerle buluşacak.





SERGİ TAKVİMİ

Nisan 2019 - LONDRA, SAATCHI GALERİ

Mayıs 2019 - PARİS, POLKA GALERİ

Haziran 2019 - KYOTO, TOFUKUJİ TAPINAĞI

Eylül 2019 - NEW YORK, SMITHSONIAN ULUSAL AMERİKAN YERLİ MÜZESİ

Ocak 2020 - ROMA, TRASTEVERE MÜZESİ

Nisan 2020 - MOGADİŞU, T.C. BÜYÜKELÇİLİĞİ

ARA GÜLER HAKKINDA

1928'de İstanbul'da doğdu. Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Güler, 1956'da Time Life, 1958'de Paris Match ve Stern dergilerinin Yakındoğu fotomuhabirliğini üstlendi. Aynı dönemlerde Magnum Photos, Ara Güler fotoğraflarının uluslararası dağıtımına başladı.

1961'de İngiltere'de yayımlanan British Journal of Photography Year Book, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne (ASMP) kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu.

1962'de Almanya'da Master of Leica unvanını kazandı. Yine aynı yıl fotoğraf dünyasının en önemli yayınlarından Camera dergisi onunla ilgili özel sayı yayınladı. Lord Kinross'un 1971'de basılan Ayasofya kitabının fotoğraflarını çekti. Skira Yayınevi tarafından Picasso'nun 90'ıncı yaş günü için hazırlanan Picasso Métamorphose et Unité adlı kitabın kapak fotoğrafı Güler'e aitti.

Sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları Time Life, Horizon, Newsweek ve Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. Yıllarca üstünde çalıştığı, Mimar Sinan yapıtları fotoğrafları 1992'de Fransa'da Edition Arthaud, ABD ve İngiltere'de ise Thames&Hudson Yayınevleri tarafından «Sinan, Architect of Soliman the Magnificent» adı ile yayınlandı.

2002 yılında Fransız hükümeti tarafından "Lejion D'Honneur; Officier Des Arts Et Des Lettre", 2009 yılında Paris Belediyesi tarafından "La Médaille de la Ville de Paris" unvanları verildi.

2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Hizmet Ödülü, 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, 2009 yılında ABD'de Lucie Awards Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden, 2014 yılında da Boğaziçi Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanı aldı.

Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, sanatçının 90'ıncı yaş günü olan 16 Ağustos 2018 tarihinde Doğuş Grubu tarafından açıldı. Ara Güler 17 Ekim 2018'de 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.