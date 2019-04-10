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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 20:53

Polis memuru , Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından plaketle ödüllendirdi

Havalimanı Başmüdürlüğü, başarılı çalışmaları sebebiyle 'nde görevli polis memuru 'ü plaketle ödüllendirdi.

Başarılı polise plaket

Havalimanı Başmüdürlüğü, başarılı çalışmaları sebebiyle 'nde görevli polis memuru 'ü plaketle ödüllendirdi.

Havalimanında yapılan törende Devlet Fidan, 2015 yılı Temmuz ayından beri limanda görev yapan Polis Memuru Ömer Gürgür'ün özverili çalışmalarına şahit olduklarını ve takdirle karşıladıklarını belirtti. Fidan, Gürgür'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi. Fidan, ayrıca Erzurum Müdürü ve personeline de teşekkür ederek 'nü kutladı.
Törende Devlet Hava Meydanları Erzurum Başmüdürü Muhammet Hanifi Fidan'ın yanı sıra, Havalimanı Şube Müdürü Onur Poyraz, Müdürü Fedai Eş, ERHAVADER Başkanı Mustafa Sertkaya ile DHMİ ve Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü personeli de hazır bulundu.

Polis memuru Ömer Gürgür de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174.yıldönümünün kutlandığı bir günde plaket almasının anlamlı olduğunu belirterek, DHMİ yöneticilerine ve davetlilere teşekkür etti.

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