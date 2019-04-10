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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 21:50

Başkan Erdoğan, şampiyon milli sporcuları tebrik etti

Başkan , 'nda erkekler 67 kiloda kazanan , 'nda altın madalya kazanan ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan, şampiyon milli sporcuları tebrik etti

Başkan , şampiyon milli sporcuları tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'nda erkekler 67 kiloda kazanan , 'nda altın madalya kazanan ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Erdoğan'ı telefonla arayarak, başarılarından dolayı tebrik etti" denildi.

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