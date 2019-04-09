Paraguay Büyükelçisi Peralta’dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Jonathan Tow Shen Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
GÜVEN MEKTUBU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, güven mektubu takdim etti.
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