Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.04.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 14:14

Paraguay Büyükelçisi Peralta’dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı , güven mektubu sunan Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti. ise 'a güven mektubu takdim etti.

Cumhurbaşkanı , Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde , 'a güven mektubu sundu. Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

GÜVEN MEKTUBU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, , güven mektubu takdim etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriParaguay Büyükelçisi Peralta’dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri