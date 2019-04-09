İstanbul Büyükçekmece'de ne oldu? 2019 YSK son dakika Büyükçekmece seçim sonuçları kararı açıklandı mı? İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçlarına AK Parti itiraz etti ve YSK saat 14.00'te görüşmek üzere toplanacak. Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor. Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor. Büyükçemece'deki seçim yolsuzluğunun kilit ismi Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü Çalışanı Mehmet Özgür Samanlı'nın el konulan cep telefonunun şifresini savcılığa vermediği öğrenildi. Samanlı'nın irtibatlarının çözümü için kritik öneme sahip olan telefonun şifresi kırılmaya çalışılıyor.

Büyükçekmece'de ne oldu?

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor. Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor.

AK Parti'den, CHP'nin Büyükçekmece açıklamasına jet yanıt



AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimlerin iptali için yaptıkları başvuruyu geri çekmediklerini söyledi.

AK Parti'den, CHP'nin Büyükçekmece açıklamasına jet yanıt. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını geri çektiği yönündeki açıklamasına yanıt geldi. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, "Büyükçekmece itirazımızı geri çekmedik, yalan konuşuyorlar" dedi.

AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti.

21 ilçede 51 sandıkta oyların tamamının sayılması kararı aldığı bildirilen YSK'nın Büyükçekmece seçimlerinin iptal edilmesi talebinin ise daha sonra ele alınacağını açıklanmıştı.

Kısa bir süre önce Büyükçekmece'deki süreçle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri Büyükçekmece'yle ilgili yapmış oldukları müracaatın da reddedileceğini anlayınca bu müracaatı geri çektiler" ifadelerini kullanmıştı.

Peki iddialar ne?

Büyükçekmece'de boş arazilere ve boş evlere nüfus kaydı yapıldığı iddialarına dair soruşturma Ocak ayında başlamıştı. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın konuyla ilgili olarak Ocak ayında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olmasıyla 2 kişi tutuklanmıştı.

Mehmet Özgür Samanlı

Büyükçekmece'deki iddiaların kaynağında yer alan nüfus müdürünün adı Mehmet Özgür Samanlı. Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Özgür Samanlı, boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla 19 Ocak 2019'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Nüfus memuru Samanlı,n ilçedeki boş dairelere Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ilk belirlemelere göre 354 kişi kaydetti.

Tutuklanan diğer kişi...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Büyükçekmece'de bir kafenin personel şefi olan Osman Doğan da 12 Şubat tarihinde tanıklarla konuşarak delilleri kararttığı gerekçesiyle tutuklandı.

Soruşturma kimler hakkında?

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan Yardımcıları Başak Sancar, Nuraydın Sak, Ömer Kazancı, Mehmet Başaran, Adem Yazır ile nüfus müdürlüğünde görevli zabıta memuru Mehmet Özgür Samanlı, Büyükçekmece'de bir kafenin personel şefi olan Osman Doğan, Ömer Çebi, Talat Üstündağ, Ayhan Ocakbaşı, Macit Başalmaz ve belediye başkanının yeğeni Arif Akgün hakkındaki soruşturma devam ediyor.

31 Mart'taki yerel seçimlerde Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi.

Bugün operasyon yapılıyor

Bu sabah Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir operasyon başladı. Polis ekipleri seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol ediyor.

Büyükçekmece'deki seçim yolsuzluğunda flaş gelişme: Telefonun şifresini vermiyor​

2300'ü şehir dışından olmak üzere Büyükçekmece'ye seçmen kaydını aldıran isimlerin bildirdikleri adresler kontrol edildiğinde yapımı devam eden inşaatlar ve boş arazilerin bulunduğu 340 adrese binlerce seçmen kaydedildiği anlaşıldı. Bu 340 adrese kaydı yapılan kişilerin ifadeleri savcılıkça alındığında adreslerinin taşındığından bilgilerinin olmadığı saptandı. Nufüs Müdürlüğü'ne verilen dilekçelerdeki imzaların da bu kişilere ait olmadığı, yani sahte olduğu belirlendi.

Sahte seçmen taşıma organizasyonunun büyük bölümünün Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta görevlisi olarak çalışan Mehmet Özgür Samanlı'nın Nisan 2017'de Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü'ne geçmesi sonrasında gerçekleştiği belirlendi. Halen kadrosu CHP'li belediyede bulunan Samanlı'nın Nufus Müdürlüğü'nde çalışan 10 memurdan birisi olmasına rağmen diğer memurlardan 10 kat yasadışı veri girdiği saptandı. Samanlı, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "seçim kanununa muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine konuldu. Dosya kapsamında Osman Doğan isimli bir cafeci de tutuklu bulunuyor. Cafe sahibinin seçmen nakli yapılacak isimleri temin ettikleri iddia ediliyor.

TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERMİYOR

Samanlı'nın üzerinde yakalanan ve el konulan I Phone 6 cep telefonunun şifresini savcılığa vermemesi dikkat çekti. Telefonda şüphelinin seçmen naklinde parmağı olduğu değerlendirilen kişiler ile bağlantılarına dair delil olabileceği değerlendiriliyor.Savcılık halen telefonun şifresini kırmaya çalışılıyor.

BEŞ BAŞKAN YARDIMCISI İFADE VERDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde olayla ilgili 5 belediye başkanı ifadeye çağırıldı. İfadeleri alınan belediye başkan yardımcıları olayla ilgileri olmadığı yönünde bilgi verdi. Bu belediye başkanları dosyada şüpheli olarak kayıtlı oldukları öğrenildi.

BAŞKAN DA ŞÜPHELİ

Büyükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün de bu soruşturmada şüpheli… CHP'nin ilçede seçimleri kaybetme korkusu ile ilçeye yasadışı seçmen kaydı yapılması organizasyonunu gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. Başkan Akgün ifadeye çağırılmasına rağmen 2 aydır ifade vermeye gelmedi. Savcılığın ısrarı üzerine seçimden sonra ifade vermek istediğini iletti.

NEDEN SEÇMEN TAŞINIYOR?

Büyükçekmece'de 2009'da CHP yüzde 44, AK parti yüzde 43,8 oy aldı. Bu rakam 2014'de CHP 47,57, AK Parti ve MHP toplamı ise 48,54 tü. Yani CHP seçimleri kaybetmek üzereydi. Büyüekçekmece Belediye Başkanlığı'nın da seçimleri garantiye almak üzere seçmen nakli gerçekleştirdiği ileri sürülüyor. Bilindiği gibi Büyükçekmece'de CHP 4 bin oy farkı ile seçimleri kazandı.