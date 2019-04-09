CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törenle Mustafa Tuna'dan görevi devraldı. Yavaş, "Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar ne de oy vermeyenler açısından bir ayrım söz konusu değil. Ankara'yı huzur ve bereketin başkenti yapacağız" dedi.
İZMİR'İN 35. BELEDİYE BAŞKANI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer de mazbatasını aldı. Soyer, 'Bugün bu görevi devralıyorum. Ama bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onu da büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. 8 bin 500 yıllık bu şehre belediye başkanı olmanın büyük gururunu yaşıyorum. İzmir'de 35. belediye başkanıyım. Gerçekten çok büyük bir gurur" diye konuştu.
MAZBATA DİLEKÇESİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, itiraz süreci bitmeden Başkanlığı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını belirterek, mazbata için İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Kaftancıoğlu, "Görünmektedir ki sandıkların tamamı, geçersiz oyların tamamı sayıldığında da aradaki fark kapanmayacaktır. Ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı bir kez daha tescillenmiştir" şeklinde konuştu.
İZMİR'İN 35. BELEDİYE BAŞKANI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer de mazbatasını aldı. Soyer, 'Bugün bu görevi devralıyorum. Ama bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onu da büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. 8 bin 500 yıllık bu şehre belediye başkanı olmanın büyük gururunu yaşıyorum. İzmir'de 35. belediye başkanıyım. Gerçekten çok büyük bir gurur" diye konuştu.
MAZBATA DİLEKÇESİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, itiraz süreci bitmeden Başkanlığı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını belirterek, mazbata için İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Kaftancıoğlu, "Görünmektedir ki sandıkların tamamı, geçersiz oyların tamamı sayıldığında da aradaki fark kapanmayacaktır. Ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı bir kez daha tescillenmiştir" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.