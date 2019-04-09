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ve mazbatalarını alarak göreve başladı

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Göreve başladılar
CHP Büyükşehir Belediye Başkanı , Ankara Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Mansur Yavaş Belediyesi'nde düzenlenen törenle Mustafa Tuna'dan görevi devraldı. Yavaş, "Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar ne de oy vermeyenler açısından bir ayrım söz konusu değil. Ankara'yı huzur ve bereketin başkenti yapacağız" dedi.



İZMİR'İN 35. BELEDİYE BAŞKANI
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen de mazbatasını aldı. Soyer, 'Bugün bu görevi devralıyorum. Ama bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onu da büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. 8 bin 500 yıllık bu şehre belediye başkanı olmanın büyük gururunu yaşıyorum. İzmir'de 35. belediye başkanıyım. Gerçekten çok büyük bir gurur" diye konuştu.

MAZBATA DİLEKÇESİ
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, itiraz süreci bitmeden Başkanlığı 'nun kazandığını belirterek, mazbata için 'na dilekçe verdi. Kaftancıoğlu, "Görünmektedir ki sandıkların tamamı, geçersiz oyların tamamı sayıldığında da aradaki fark kapanmayacaktır. Ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı bir kez daha tescillenmiştir" şeklinde konuştu.

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