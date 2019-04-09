Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl donümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya mesaj gönderdi. Erdoğan, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız polis teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kurulus yıldönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya gönderdiği mesajında ülkelerin kalkınmasında, ilerlemesinde ve gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olan istikrarın, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla mümkün olduğunu bildirdi.

'POLİS TEŞKİLATIMIZ CANLARINI ORTAYA KOYMAKTADIR'

Türk Polis Teşkilatı'nın, 174 yıldır ülkenin huzur ve güven ortamının korunmasında en büyük güvencesi olduğunu belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde, üstün bir vazife anlayışıyla, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet güçlerimiz, vatandaşlarımızın korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline gelmiştir. Kurulduğu günden yana edindiği bilgi ve tecrübelerin yanı sıra halkımızın güveni, desteği ve iş birliği sayesinde hizmet kalitesini her geçen gün artıran polis teşkilatımız, ülemiz ve milletimiz için kendi canlarını ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız polis teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz. Türk Polis Teşkilatımızın kurulus¸ yıl dönümün vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."