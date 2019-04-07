Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.04.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 16:13

Son dakika: 'ın kuzeyine operasyon! Hedefler vuruldu

'ndan yapılan açıklamaya göre kuzeyinde bulunan Zap ve Gara bölgelerinde 'ya ait hedefler vuruldu.

Irak'ın kuzeyine operasyon! Hedefler vuruldu

kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce silah mevzi, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler imha edildi.

nın Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Irak'ın kuzeyine operasyon! Hedefler vuruldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri