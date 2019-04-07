Seçimin üzerinden yedi gün geçti. Fakat 31 bin 186 sandıkta oy veren 8 milyon 866 bin 614 İstanbullu'nun tercihi belirlenemedi. 39 ilçedeki sandıklarda yeniden sayıma geçildi.
Tek bir oyun dahi zayi olmaması için nefes kesen bir çalışma sergilendi. Bu maraton bitince kimin Başkan seçildiği kesinleşecek. Mazbatayı alan, 16 milyonluk Megakent'i yönetecek.
Tek bir oyun dahi zayi olmaması için nefes kesen bir çalışma sergilendi. Bu maraton bitince kimin Başkan seçildiği kesinleşecek. Mazbatayı alan, 16 milyonluk Megakent'i yönetecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.