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İşte 'u kazanan adayın alacağı mazbata

'da oylar yeniden sayıldığı için Büyükşehir'i kazanan aday tespit edilemedi. Dünya nefesini tuttu, mazbatayı kimin alacağına kitlendi.

İşte o belge
in üzerinden yedi gün geçti. Fakat 31 bin 186 sandıkta oy veren 8 milyon 866 bin 614 lu'nun tercihi belirlenemedi. 39 ilçedeki sandıklarda yeniden sayıma geçildi.

Tek bir oyun dahi zayi olmaması için nefes kesen bir çalışma sergilendi. Bu maraton bitince kimin Başkan seçildiği kesinleşecek. Mazbatayı alan, 16 milyonluk Megakent'i yönetecek.

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