Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.04.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 12:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalar

31 Mart yerel sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aradaki fark kapanmayacak tezine sahipseniz sayımdan neden rahatsızsınız?" diyerek 'ye sert çıktı. İstanbul'da oy farkıyla ilgili de konuşan Çelik, "Fark azalıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart yerel sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklama yaptı. Çelik, seçim sonucuna itirazlara ilişkin yaptığı açıklamada "İtiraz süreci devam etmektedir. Bu süreci bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Bu gayet olağan bir durumdur. Sonucu belirler" diye konuştu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BU GAYET OLAĞAN BİR DURUMDUR! SONUCU YSK BELİRLER​
Katılım oranının bu derece yüksek olması takdir edilen bir meseledir. Yüzde 85'lik katılım oranı önemli. Biz her seçimde büyük bir memnuniyetle seçimleri takip etmek isteyen yabancı gözlemcileri buraya davet ederiz. İlk yayınladıkları raporda kendilerine sunulan erişim imkanlarından memnuniyetlerini dile getirdiler. YSK yüksek bir tecrübeye sahip kurum. YSK'nin görevini yapması devletimizin gücüdür. İtiraz süreci devam etmektedir. Bu süreci bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Bu gayet olağan bir durumdur. Sonucu YSK belirler.

CHP SAYIMA NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?
sayım yapılsa bile fark kapanmayacak deniyor. Seçimden yüksek oranda yüzde 45'e yakın olarak birinci parti olarak çıktık. Bunu vatandaşların arasında bir stres haline getirmemek lazım. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Seçim sonuçları yayınlanınca kazanan demokrasi olacak.

MAZBATA FETİŞİZMİYLE MEMLEKET YENİ TANIŞIYOR
Bazı yerlerde bizim heba olmuş oyu, bazı yerlerde diğer partilerin heba olmuş oyu kayda geçiyor. Gerekirse kamerayla da yayınlanabilir dedik, bazı yerlerde yayınlanıyor. Birisi yürütülen süreçle ilgili bir şüphe ortaya koyduğu zaman bizim çekinecek bir şeyimiz yok. Gayet olağan bir süreç yürüyor. Mazbata fetişizmiyle memleket yeni tanışıyor.

FARK AZALIYOR
Çelik, İstanbul'da oy farkıyla ilgili olarak "Fark azalıyor" değerlendirmesi yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri