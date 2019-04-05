Gurbetçi muhtar Stuttgart’ta yaşayan Ayşe Gülhan, Alman vatandaşlığından çıktı. Köyünde muhtarlık için yarıştı. Ağabeyini geçip muhtarlığı kazandı.

Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Ayşe Gülhan (45), çocukluğunun geçtiği Bursa İnegöl'deki Bilal Mahallesi'ne muhtar olma kararı aldı. Alman vatandaşlığından çıkarak ikametgahını mahalleye aldırdı. Ardından 31 Mart seçimleri için muhtar adayı olduğunu açıkladı. İki ay önce Türkiye'ye gelen Ayşe Gülhan, seçim çalışmalarına başladı. 3 muhtar adayıyla yarıştı. Gülhan, en yakın rakibi ve aynı zamanda öz ağabeyi olan Şaban Aker'e 40 oy fark atarak muhtarlığı kazandı. Ayşe Gülhan, "30 yıldan bu yana Almanya'da yaşıyordum. Eşim ve çocuklarımın desteğiyle muhtarlığa aday oldum. Mahallemdeki eksiklikleri tespit edip, projelendirdim. İnsanlara kapı kapı gezerek projelerimi anlattım. 3 rakibim vardı. Adayların biri öz ağabeyim Şaban Aker, ona 40 oy fark attım. Önce hizmet, zamanımı, her şeyimi bu yol için harcamaya hazırım. Mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler geldi. Şimdi hizmet zamanı" açıklamasını yaptı.