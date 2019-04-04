Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Dalbahçe Köyü'nde 9 çocuklu Önkür ailesinin kızı Meryem (25), 3 yıl önce Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Mezun olduktan sonra öğretmen olarak atanamayan Meryem, hayvancılık yapan ailesine yardım etti. Bu sırada köyünün sorunlarını gözlemledi. 200 haneli 955 nüfusuyla Doğubayazıt'ın en büyük köyü olan Dalbahçe'de muhtar olmaya karar verdi. Muhtarlık yarışına girdi. 5 erkek muhtar adayı rakibiyle mücadele etti. Seçim günü ise 5 erkek rakibini geride bırakarak 210 oyla köyüne muhtar seçildi. Artık köyünün gelişmesi için çalışacağını belirten Meryem Önkür, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getireceğini belirtti. "Bu köye kadın eli değecek" dedi. Köyüne muhtar olan öğretmen adayı Önkür, seçim sonrası tebrik ziyareti için evine gelen misafirlerine çay ikram etti.
Meryem Önkür'e tebrik yağıyor.
Meryem Önkür'e tebrik yağıyor.
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