AFAD internet sitesinden alınan bilgiye göre Denizli Acıpayam merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında saat 18.01'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.01'de merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, Acıpayam ve çevre ilçelerde de hissesildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

