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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 19:05

'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son dakika depremler...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 18.01'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'de korkutan deprem!

AFAD internet sitesinden alınan bilgiye göre merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında saat 18.01'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.01'de merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, Acıpayam ve çevre ilçelerde de hissesildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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