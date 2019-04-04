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Elazığ’ın tek kadın muhtarı

Üniversiteli muhtar, kadınlara örnek oluyor.

Elazığ’ın tek kadın muhtarı
Elazığ'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu (28), Sugözü Mahallesi'nde 2 erkek rakibiyle mücadele etti. Seçimde aldığı 110 oyla muhtar seçildi. Mahallenin 10 yıllık muhtarı Mehmet Halit Sanaç'tan 16 oy fazla olarak kazanan Seda, Elazığ'ın tek kadın ve en genç muhtarı olarak tarihe geçti. Gündoğan, yapacağı hizmetlerle kadının gücünü göstermek istediğini dile getirdi. "Elazığ'da tek kadın muhtar benim. O yüzden diğer kadınlara da örnek olmak istiyorum" dedi.




Seda Gündoğan

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