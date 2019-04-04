Zonguldak Alaplı'ya bağlı Yenidoğanlar Köyü'nde 20 yıllık muhtar Mehmet Akyol, seçimi kaybedince 24 Mart'ta yaptığı çocuk parkını yıktı. Eski muhtara tepki yağdı. Olayı öğrenen şarkıcı Cenk Eren ise çocuklar için kolları sıvadı. Sanatçı, yeni muhtar Rıdvan Onay'a ulaşarak parkın oyuncaklarını göndereceğini açıkladı. Eren'in desteğiyle alınan oyuncakların 1 hafta içinde parka monte edileceği vurgulandı. Muhtar Onay, parka Cenk Eren'in ismini vermek istediklerini anlattı.
KARACA'DAN DESTEK
Şarkıcı Işın Karaca, parkın oyuncaklarını karşılayan Cenk Eren'e destek verdi. Karaca, Twitter hesabından, "Yarısı bizden" dedi.
Cenk Eren, parkı yıkan eski muhtara tepki gösterdi. Parkı yeniden yapmak için harekete geçti.
KARACA'DAN DESTEK
Şarkıcı Işın Karaca, parkın oyuncaklarını karşılayan Cenk Eren'e destek verdi. Karaca, Twitter hesabından, "Yarısı bizden" dedi.
Cenk Eren, parkı yıkan eski muhtara tepki gösterdi. Parkı yeniden yapmak için harekete geçti.
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