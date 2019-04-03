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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 18:56

Başkanlığı’nın 'oylar sayılmasın' itirazına ret

, İl Başkanlığı’nın çok sayıda ilçede seçim kurulları tarafından verilen oyların yeniden sayımına ilişkin kararına yaptığı itirazı reddetti.

CHP’ye yeni şok... Girişimleri bir kez daha boşa çıktı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine 'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor. ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Kurulunun (), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

, Beyoğlu, , , Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor. Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

12 İLÇEDE DURDURULMASINI TALEP ETTİ
Oyların yeniden sayılmasından rahatsız olan Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak İlçe Seçim Kurulları tarafından verilen 'oyların yeniden sayılmasına' ilişkin kararların 12 ilçede durdurulmasını talep etti.

CHP'nin başvurusunu değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu, itirazların reddine karar verdi. Böylece CHP'nin oy sayımlarını durdurma girişimi bir kez daha boşa çıktı.

Bilindiği gibi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 7 ilçedeki oy sayımlarını durdurma girişimi dün İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiş, daha sonra Yüksek Seçim Kurulu olağanüstü toplanarak bu kararın kaldırılmasına hükmetmiş, oy sayımları yeniden başlamıştı.

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