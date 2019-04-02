Şanlıurfa'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Buğdayhüyük mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.1 kilometre altında saat 10.39'da gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.