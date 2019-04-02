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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 11:07

Karaköprü'de deprem! Kandilli son dakika depremler

Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 'nın Karaköprü ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Şanlıurfa'da deprem!

'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Buğdayhüyük mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.1 kilometre altında saat 10.39'da gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

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