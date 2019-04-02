Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim. AK Parti oyların yüzde 44,3'ünü Cumhur İttifakı yüzde 51,6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok" dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44.3'ünü, Cumhur İttifakı 51.6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."