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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 10:50

net konuştu: 2023'e kadar yok

, "Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim. oyların yüzde 44,3'ünü yüzde 51,6'sını kazandı. 2023'e kadar yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması

, "Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim. oyların yüzde 44,3'ünü yüzde 51,6'sını kazandı. 2023'e kadar yok" dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kalın, şu ifadeleri kullandı:
"Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44.3'ünü, Cumhur İttifakı 51.6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."

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