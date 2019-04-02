Manipülasyon!

İngiliz haber ajansı Reuters 31 Mart Yerel Seçim için de klasik algı operasyonu ile vatandaşları yönlendirmeye çalıştı. Seçimden 2 gün önce Cumhur İttifakı'nın oy oranın yüzde 44.2'ye düştüğünü, Millet İttifakı'nın ise yüzde 46.1 olduğunu açıkladı. Seçimden önceki bu algı operasyonu işe yaramadı. Peki İngiliz bunu yaparken, kendilerini Türk olarak gösteren bazı anket şirketleri ne yaptı? Örneğin Avrasya Araştırma, İstanbul'da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 52.2 oy alacağını iddia etti. Sadece İstanbul'da mı yanıldı? İstanbul'da Tuzla, Sancaktepe, Üsküdar, Beyoğlu, Eyüpsultan, Zeytinburnu ve Bahçelievler'in CHP'ye geçeceği yalanını servis eden Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, daha önce skandal açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Özkiraz, referandumda "evet" çıkması durumunda şirketi kapatacağını söylemişti. Sandık başına giden milletin kararı "evet" olsa da Avrasya Araştırma şirketi kapanmadı, komik araştırmalara devam etti. ORC, PİAR, Gezici şirketleri de başarısız çalışmalarıyla dikkat çekti.
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz, "Şirketi kapatacağım" yalanını da söyledi.
HEDEF DAİMA TÜRKİYE
REUTERS CEO'su James C. Smith, birçok yalan habere imza atan ajansı hakkında biçbir çalışma yapmadı. İngiliz haber ajansının bu tarz operasyonlarında hedef genelde Türkiye olması da tesadüf değildi.
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz, "Şirketi kapatacağım" yalanını da söyledi.
HEDEF DAİMA TÜRKİYE
REUTERS CEO'su James C. Smith, birçok yalan habere imza atan ajansı hakkında biçbir çalışma yapmadı. İngiliz haber ajansının bu tarz operasyonlarında hedef genelde Türkiye olması da tesadüf değildi.
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