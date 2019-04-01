Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.04.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 11:36

Başkan Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği

Bazı ülkelerin devlet başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

Başkan Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği

Bazı ülkelerin devlet başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre,

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri