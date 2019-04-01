Başkan Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği Bazı ülkelerin devlet başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

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