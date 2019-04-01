Başkan Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği

Bazı ülkelerin devlet başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre,
Bazı ülkelerin devlet başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre,
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.