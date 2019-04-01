CHP ve İYİ Parti ile örtülü ittifak içerisinde olan Kandil'in uzantısı HDP doğuda birçok ili kaybederek sandıklara gömüldü ancak YPG/PKKsempatizanları buna rağmen konvoy yaparak sevinç gösterileri yaptı.

ZAFER TURU

PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'liler Suriye'de kutlama yaptı. Haseke bölgesinde YPG terör örgütü sempatizanları HDP ve YPG flamaları ile sözde zafer turu attı.