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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 19:13

'de / yanlısı teröristlerin sevinci

'nin Haseke bölgesinde bulunan /'lı teröristler 'deki seçim sonuçları sonrası sevinç kutlamaları yaptı.

ve İYİ Parti ile örtülü ittifak içerisinde olan Kandil'in uzantısı doğuda birçok ili kaybederek sandıklara gömüldü ancak /sempatizanları buna rağmen konvoy yaparak sevinç gösterileri yaptı.

ZAFER TURU
PKK'nın uzantısı olan YPG'liler Suriye'de kutlama yaptı. Haseke bölgesinde YPG terör örgütü sempatizanları HDP ve YPG flamaları ile sözde zafer turu attı.

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