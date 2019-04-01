31 Mart 2019 Bilecik son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Bilecik 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Bilecik ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Bilecik yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak. Bilecik yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti'nin 31 Mart 2019 seçimleri için Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can oldu.

CHP Bilecik Belediye Başkan adayları;

Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin oldu.

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkan adayı: Vedat Kazıcı(Mevcut Başkan)

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı: Mehmet Talat Bakkacıoğlu



Bilecik Bozüyük Dodurga Belediye Başkan adayı: Yusuf Yiğit

Bilecik Merkez Belediye Başkan adayı: Semih Şahin

Bilecik Osmaneli Belediye Başkan adayı: Faik Üstün

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan adayı: İbrahim Torun

Bilecik Yenipazar Belediye Başkan adayı: Gönül Kaya

MHP Bilecik Belediye Başkan adayları;

Belediye Başkan Adayı Murat Er

Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk Filizli

İYİ Parti Bilecik Belediye Başkan adayları;

Bilecik Osmaneli: Bekir Torun

Bilecik Pazaryeri : Necmiye Beğen

Bilecik Söğüt: Halil Aydoğdu

BİLECİK

Bilecik, eski adıyla "Ertuğrul", Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

İl Nüfusu: 218.297'dir. Bu nüfusun %82,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2016). İlin yüzölçümü 4.179 m²'dir. İlde km²'ye 52 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 98'dir.) İl merkezinin denizden yüksekliği: 513 m.'dir. 2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 61 mahalle ve ayrıca 245 köyü vardır.

Şeyh Edebali'nin türbesi buradadır. Bilecik, Marmara Bölgesi'nin güney doğusunda yer almaktadır. Bilecik; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesiştiği noktadadır. Şehir en eski bilinen adları "Agrilion" ve "Belekoma"dır. Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklardır.

Bilecik'te Batı Anadolu ağzı kullanılmaktadır.