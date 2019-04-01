31 Mart 2019 Bilecik son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Bilecik 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Bilecik ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Bilecik yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak. Bilecik yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti'nin 31 Mart 2019 seçimleri için Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can oldu.
CHP Bilecik Belediye Başkan adayları;
Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin oldu.
Bilecik Gölpazarı Belediye Başkan adayı: Vedat Kazıcı(Mevcut Başkan)
Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı: Mehmet Talat Bakkacıoğlu
Bilecik Bozüyük Dodurga Belediye Başkan adayı: Yusuf Yiğit
Bilecik Merkez Belediye Başkan adayı: Semih Şahin
Bilecik Osmaneli Belediye Başkan adayı: Faik Üstün
Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan adayı: İbrahim Torun
Bilecik Yenipazar Belediye Başkan adayı: Gönül Kaya
MHP Bilecik Belediye Başkan adayları;
Belediye Başkan Adayı Murat Er
Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk Filizli
İYİ Parti Bilecik Belediye Başkan adayları;
Bilecik Osmaneli: Bekir Torun
Bilecik Pazaryeri : Necmiye Beğen
Bilecik Söğüt: Halil Aydoğdu
BİLECİK
Bilecik, eski adıyla "Ertuğrul", Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir.
İl Nüfusu: 218.297'dir. Bu nüfusun %82,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2016). İlin yüzölçümü 4.179 m²'dir. İlde km²'ye 52 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 98'dir.) İl merkezinin denizden yüksekliği: 513 m.'dir. 2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 61 mahalle ve ayrıca 245 köyü vardır.
Şeyh Edebali'nin türbesi buradadır. Bilecik, Marmara Bölgesi'nin güney doğusunda yer almaktadır. Bilecik; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesiştiği noktadadır. Şehir en eski bilinen adları "Agrilion" ve "Belekoma"dır. Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklardır.
Bilecik'te Batı Anadolu ağzı kullanılmaktadır.
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