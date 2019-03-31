Vucic'ten Başkan Erdoğan'a tebrik

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Vucic, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Sırbistan'ın, Türkiye'nin dostluğuna büyük önem verdiğini kaydeden Vucic, "Sırbistan, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde Türkiye'nin güvenilir bir ortağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Vucic, Başkan Erdoğan'ın yaklaşan Sırbistan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyarette iki ülkeyi gelecekte daha da sıkı birbirine bağlayacak somut projelerin ele alınacağını kaydetti.