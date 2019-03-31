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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 00:03

Vucic'ten Başkan Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başkan 'ı yerel seçimdeki zaferi dolayısıyla kutladı.

Vucic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Vucic, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, 'nin seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Sırbistan'ın, 'nin dostluğuna büyük önem verdiğini kaydeden Vucic, "Sırbistan, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde Türkiye'nin güvenilir bir ortağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Vucic, Başkan Erdoğan'ın yaklaşan Sırbistan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyarette iki ülkeyi gelecekte daha da sıkı birbirine bağlayacak somut projelerin ele alınacağını kaydetti.

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