Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte MHP Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel kimdir, nereli sorularının yanıtı...

MHP IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSA YAŞAR TEZEL KİMDİR?

27 Haziran 1956 yılında Iğdır'da doğan İsa Yaşar Tezel lkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Iğdır'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Evli olan Yaşar Tezel'in iki çocuğu vardır.

Çalışma hayatına Iğdır'da vekil öğretmen olarak başlayan İsa Yaşar Tezel İmar İskan Bakanlığı, DSİ, Maliye Bakanlığı'nda devam etti. 1987 yılında TRT'ye geçti. TRT'de Reklâm Dairesi Başkanlığında ve TRT Ankara Radyosu Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.