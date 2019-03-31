Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yayın yasağını saat 19.15 itibarıyla kaldırdı.

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 19.15'e çekilmesini uygun buldu.

Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 19.15'ten itibaren yayınlanmaya başlandı.