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  • 31.03.2019 19:23
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 19:23

Son dakika: yasağını kaldırdı

, ilişkin yayın yasağını saat 19.15 itibarıyla kaldırdı.

YSK seçim yasağını kaldırdı

(), ilişkin yayın yasağını saat 19.15 itibarıyla kaldırdı.

YSK, oy verme işleminin tüm çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 19.15'e çekilmesini uygun buldu.

Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 19.15'ten itibaren yayınlanmaya başlandı.

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