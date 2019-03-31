Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir, nereli sorularının yanıtı...

KIRKLARELİ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

Mehmet S. Kesimoğlu, 7 Mart 1960'ta Kırklareli Vize'de doğdu. Babasının adı İbrahim Nevzat, annesinin adı Melahat'tir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Turizm Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak görev yaptı. Özel Sektörde Genel Koordinatörlük yaptı. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak görev üstlendi.

22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiştir.

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince, 12 Şubat 2019'da partisinden istifa etmiştir.