Anadolu Ajansı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir." denildi.
Anadolu Ajansı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir." denildi.
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