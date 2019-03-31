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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 02:25

dakika... 'ndan açıklama!

dakika... 'ndan yapılan açıklamada, "Sahadan veya 'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir" denildi.

Anadolu Ajansı'ndan açıklama!

'ndan uçlarına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya 'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir." denildi.

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